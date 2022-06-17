Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 35vom 17.06.2022
23 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Hanne Jansen (46) gerufen, weil ihr Sohn Julian (13) mit UV-Pulver markierten Scheinen, die aus einem Kiosküberfall stammen, ein teures Massagegerät kaufen wollte. Nun durchsucht die Polizei ihre Wohnung. Hannes Befürchtung ist, dass Julian durch falsche Freunde in kriminelle Machenschaften hineingezogen wird. Team Lenßen geht dem Fall auf die Spur und stellt Recherchen über Julians Umfeld an.

