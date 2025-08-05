Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 38vom 05.08.2025
23 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Marlene (49) und Hannes (54) Baumann gerufen. Die Eheleute haben Mietnomaden in ihre frisch renovierte Wohnung einziehen lassen, die seit sechs Monaten keine Miete zahlen. Zu allem Überfluss hat jetzt auch noch ihr Anwalt, der das Ehepaar Nolte per Zwangsräumung aus der Wohnung entfernen sollte, das Mandat niedergelegt. Ingo Lenßen schaltet sich ein und will die Gründe für die Mandatsniederlegung erfahren.

