SAT.1Staffel 3Folge 41vom 27.06.2022
Folge 41: Scheidungsopfer

23 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird vom Familiengericht bestellt, um als Kinderanwalt die Rechte und Interessen der kleinen Amelie Jakobs (5) im Scheidungsfall ihrer Eltern zu vertreten. Nach dem Trennungsjahr sind sich Britta (40) und Marcel (41) Jakobs nicht einig geworden und streiten um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter. Gerüchte besagen, dass Britta ein Alkoholproblem hat. Nun fürchtet sie, dass Amelie ihr per Eilverfahren weggenommen wird ...

