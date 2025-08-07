Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 42vom 07.08.2025
Klick und weg

Folge 42: Klick und weg

23 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Laura (36) und Stefan (38) Klein rufen verzweifelt Anwalt Ingo Lenßen zum Spätkauf. Kurz vor der Eröffnung ihres Ladens haben Unbekannte 5.000 Euro und damit sämtliche Ersparnisse von ihrem Geschäftskonto gestohlen. Bei einem Banktermin stellt sich heraus, dass das Geld der Mandanten von ihrem Konto per Online-Banking ordnungsgemäß überwiesen wurde und sie das Geld daher nicht zurückbekommen. Ingo Lenßen vermutet eine Phising-Attacke und sucht nach dem Täter.

SAT.1

