Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 46vom 24.06.2022
Reine Männersache

Reine MännersacheJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 46: Reine Männersache

23 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Die Autowerkstattleiterin Tamara Schmitt (33) bittet Anwalt Ingo Lenßen um juristischen Beistand. Sie wird zu Unrecht verdächtigt, einen grob fahrlässigen Fehler an einem Kundenauto begangen zu haben, der zu einem schweren Unfall geführt hat. Nun steht der Job der jungen Frau auf dem Spiel. Ihr Chef, Michael Beichel (42), hat sie mit sofortiger Wirkung unbezahlt beurlaubt. Ingo Lenßen kämpft dafür, dass Tamara ihren Job nicht verliert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen