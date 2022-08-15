Staffel 3Folge 54vom 15.08.2022
Grüße von MallorcaJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 54: Grüße von Mallorca
23 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Janina Hegener (32) gebeten, ihrer obdachlosen Schwester Hanna Stenzel (40) zu helfen, Trennungsgeld von Ex-Mann Dirk Stenzel (41) zu bekommen. Hanna hatte vor Kurzem einen Autounfall. Als sie aus dem Krankenhaus kam, hat Dirk ihre Sachen vom Balkon geworfen und lebt seitdem mit seiner neuen Freundin in der gemeinsamen Wohnung. Hanna hat aus Scham erzählt, sie wäre im Urlaub auf Mallorca. Aber was genau ist bei dem Unfall passiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1