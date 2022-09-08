Staffel 3Folge 55vom 08.09.2022
Liebe in der AbofalleJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 55: Liebe in der Abofalle
23 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Pia Haas (24) um Hilfe gebeten, die in großer Sorge um ihre Mutter ist. Seit einigen Monaten häufen sich die Mahnungen - und das, obwohl Helene Haas (51) sogar einen Zweitjob angenommen hat. Team Lenßen stellt fest, dass sie in die Abofalle einer Partnerschaftsagentur getappt ist. Statt der vereinbarten 75 Euro Monatsbeitrag werden 235 Euro abgebucht. Doch was steckt hinter der vermeintlichen Agentur?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1