Staffel 3Folge 58vom 25.08.2022
Schwanger im KnastJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 58: Schwanger im Knast
23 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen trifft Heike Schröder (50). Ihre hochschwangere Tochter Luzie (22) benötigt dringend Hilfe. Durch ihren Ex-Freund Matteo Franz (23) ist Luzie in einen Raubüberfall verwickelt worden. Vor Kurzem hat sie ihre Haftstrafe angetreten, da war sie schon im siebten Monat. Das Kind sollte gemeinsam mit Luzie in eine Mutter-Kind-Einrichtung der JVA kommen. Doch jetzt will das Jugendamt ihr das Baby wegnehmen ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1