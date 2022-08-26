Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 59vom 26.08.2022
Club der Lügen

Club der LügenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 59: Club der Lügen

23 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Boxtrainer Deniz Güler (32) zum Jugendclub gerufen, weil die Polizei dort eine Razzia wegen Anabolika-Handel durchführt. Tatsächlich wird bei der Durchsuchung eine große Menge in der Tasche von Lukas Wirt (16) gefunden. Lukas Mutter, Sandra Wirt (38), steht unter Schock. Nachdem sie dann auch noch erfährt, dass Lukas wegen des Anabolika-Handels ein Freizeitarrest drohen könnte, bittet sie Ingo, ihrem Sohn zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen