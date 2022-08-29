Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 65vom 29.08.2022
23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Schiffsführerin Melina König (41) zur Hilfe gerufen. Weil ihre EC-Karte wegen Überziehung abgelehnt wurde, konnte sie ihr Spreeschiffchen an einer Schiffstankstelle nicht betanken und musste abgeschleppt werden. Ingo erfährt, dass ihr Ex Tilman König (43), von dem sie sich vor zehn Monaten getrennt hat, seit sechs Monaten keinen Unterhalt mehr für die gemeinsamen Kinder Sofia (12) und Lauritz (15) zahlt. Team Lenßen ermittelt.

