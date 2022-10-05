Staffel 3Folge 67vom 05.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 67: Schlagabtausch
23 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Maria Karls (40) um juristische Hilfe gebeten. Sie wird der versuchten Nötigung und vorsätzlichen Körperverletzung beschuldigt, weil sie angeblich ihren Mieter Michael Schmidt (44) angegriffen haben soll, nachdem er Widerspruch gegen die Eigenbedarfskündigung eingelegt hat, die sie ausgesprochen hat, um ihre demente Mutter bei sich aufnehmen zu können.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
