Staffel 3Folge 72vom 15.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 72: Herzfamilie
23 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Vor einem Second-Hand-Laden treffen Ingo Lenßen und Ben Handke auf Inhaberin Carina Meierling (44). Sie ist seit einem Jahr von ihrem Ex-Partner Mario Hersdorfer (46) getrennt, doch der will ihr nun den Kontakt zu seiner Tochter Annalena (13), die aus der Beziehung zu seiner verstorbenen Ex-Frau stammt, verbieten. Welche Rechte haben soziale Eltern in solchen Fällen? Team Lenßen übernimmt.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1