SAT.1Staffel 3Folge 79vom 17.10.2022
Folge 79: Der Feuerteufel

23 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Nathalie Bremmer (39) gerufen. Gegen ihren Sohn Luis (16), der ein früherer Mandant von Ingo ist und vor zwei Jahren wegen mehrfachen Ladendiebstahls zu Sozialstunden verurteilt wurde, läuft erneut ein Ermittlungsverfahren - nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Ihm wird vorgeworfen, im Jugendzentrum Feuer gelegt zu haben. Aber wer hat das Feuer wirklich verursacht?

