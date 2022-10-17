Staffel 3Folge 79vom 17.10.2022
Der FeuerteufelJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 79: Der Feuerteufel
23 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Nathalie Bremmer (39) gerufen. Gegen ihren Sohn Luis (16), der ein früherer Mandant von Ingo ist und vor zwei Jahren wegen mehrfachen Ladendiebstahls zu Sozialstunden verurteilt wurde, läuft erneut ein Ermittlungsverfahren - nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Ihm wird vorgeworfen, im Jugendzentrum Feuer gelegt zu haben. Aber wer hat das Feuer wirklich verursacht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1