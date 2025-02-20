Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 85vom 20.02.2025
Wenn die Vergangenheit zuschlägt

Anwalt Ingo Lenßen erfährt von Claudia Schneider (54), dass ihre Schwiegertochter in spe Vanessa Gerber (32) zu Unrecht wegen Körperverletzung beschuldigt wird. Durch Material einer Überwachungskamera wird Vanessas Unschuld klar. Der Verdacht kommt auf, dass es aufgrund eines identischen Namens zur Verwechslung gekommen ist. Parallel wurde die wahre Vanessa Gerber (35) geschnappt - eine Obdachlose. Doch wie konnte es zu dieser Verwechslung kommen?

