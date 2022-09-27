Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 86vom 27.09.2022
Wer flog übers Kuckucksnest?

Folge 86: Wer flog übers Kuckucksnest?

23 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Sarah Grüner gebeten, sich mit ihrer Freundin Sophie Klinger (32) zu treffen. Diese hat den Verdacht, dass ihr Freund Fabian Bühler (36) nicht der leibliche Vater seiner Tochter Leonie Merz (5) ist, die er aus seiner vorherigen Beziehung zusammen mit Astrid Schmidt (34) hat. Ein Fruchtbarkeitstest zeigt, dass Fabian zu 90% zeugungsunfähig ist. Sophie ist verzweifelt und hat große Angst, ihm die Wahrheit zu sagen ...

