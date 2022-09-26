Staffel 3Folge 89vom 26.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 89: Lebenslang
23 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Bianca Keller (43) um Hilfe gerufen. Sie hält es mit der Lebensgefährtin ihres verstorbenen Vaters, die ständig Streit sucht und jetzt sogar ihre Existenz gefährdet, unter einem Dach nicht mehr aus. Bianca glaubt, dass Sabine Seidel (58) schuld daran ist, dass das Ordnungsamt aufgrund eines anonymen Hinweises ihre Massagepraxis schließen will. Der Vorwurf lautet, dass Sabine eine illegale Prostitutionsstätte betreiben würde ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1