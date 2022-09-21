Staffel 3Folge 92vom 21.09.2022
Folge 92: Führerschein in den Tod
Folge vom 21.09.2022
Anwalt Ingo Lenßen wird von Ruth Holten (44) um Hilfe gebeten. Als sie von der Arbeit auf die Straße abbog, fuhr ihr Christina Reul (18) mit dem Rad vors Auto. Diese behauptet, dass Ruth sie absichtlich umgefahren habe und zeigt sie wegen Körperverletzung an. Ruths Führerschein wird von der Polizei beschlagnahmt. Im Falle einer Verurteilung droht ihr der Entzug der Fahrerlaubnis, wodurch sie ihren Job als Fahrerin verlieren könnte. Team Lenßen ermittelt.
