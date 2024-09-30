Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 22Folge 10vom 30.09.2024
Folge 10: Glätte

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Seit Urszula in der letzten Woche Joints bei ihrer Tochter entdeckt hat, ist ihr Misstrauen groß. Um ganz sicherzugehen, möchte sie sogar Irinas Monatskarte für den Bus selbst kaufen. „Ich habe nur keine Lust, dass du unser Geld für Rauschgift ausgibst!“, wettert Urszula.

