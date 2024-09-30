Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Senf

ARD PlusStaffel 22Folge 13vom 30.09.2024
Senf

SenfJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 13: Senf

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der unerwartete Tod ihres geliebten Roberto hat Jack völlig aus der Bahn geworfen. Zwei Tage lang ist sie in der letzten Woche ziellos durch die Stadt geirrt. Und nicht nur für Jack ist Berts Tod ein schmerzlicher Verlust. Auch Sabrina kann nicht glauben, dass er tatsächlich gestorben ist und steht heute wie versteinert am Grab ihres Sohnes. Die Beerdigungs-Zeremonie ist für Jack kaum zu ertragen.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen