Lindenstraße

Zinsen

ARD PlusStaffel 22Folge 16vom 30.09.2024
Folge 16: Zinsen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Olaf weiß angeblich ganz genau, dass er mit seiner Ines noch ein Kind haben wird und will nach wie vor einfach nicht wahrhaben, dass er zeugungsunfähig ist. Ines hingegen macht sich weiterhin Gedanken, wie sie das Problem auf andere Art und Weise lösen könnte...

