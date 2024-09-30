Lindenstraße
Folge 20: Reizklima
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nachdem Rosi sie des Diebstahls verdächtigt, möchte Mary keinen Tag länger in der Lindenstraße bleiben. Vorübergehend hat sie mit Nikos bei Hans Unterschlupf gefunden, doch schon heute wird sie in eine neue Wohnung ziehen. „Nikos, du brauchst keine Angst mehr zu haben!“, verspricht sie ihrem Sohn.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste