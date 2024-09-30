Lindenstraße
Folge 9: Kathy
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Hallo Sophie, ich bin die Kathy!“, begrüßt die neue Haushaltshilfe Sarah an der Wohnungstür. Hans ist überrascht. Eigentlich hatte er Kathy erst am Montag erwartet. Doch Anna hat mit der hübschen Studentin bereits für heute einen Probetag im Hause Beimer/Ziegler vereinbart.
Lindenstraße
