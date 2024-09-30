Lindenstraße
Folge 4: Die Wette
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Bis Iffi ihr Diplom in der Tasche hat, wird Nico zu seinem Vater Momo ziehen. „Man muss auch mal loslassen können!“, scherzt der Junge mit seiner traurigen Mutter. Um finanziell besser über die Runden zu kommen, möchte Iffi für diesen Zeitraum einen Untermieter in Nicos Zimmer einquartieren.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste