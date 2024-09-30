Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 22Folge 12vom 30.09.2024
Folge 12: Hörst du nicht die Glocken?

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Völlig übermüdet ist Iffi inmitten ihrer Unterlagen eingeschlafen. Heute muss die Hausarbeit raus, sonst droht ihr die Exmatrikulation. Leidensgenossen: Nur allzu gut kann Hans nachvollziehen, wie es Urszula gerade zumute ist. „Es wird immer schlimmer!“, klagt diese über ihr Verhältnis zu Irina. Die verzweifelte Mutter hat große Angst, dass ihre Tochter ein ernsthaftes Drogenproblem hat.

Lindenstraße
ARD Plus
