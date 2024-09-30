Lindenstraße
Folge 18: Retourkutsche
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit weit aufgerissenen Augen starrt Nikos seine Mutter am frühen Morgen an. Seit er Olli Klatt letzte Woche mit Tante Rosis EC -Karte ertappt hat, fürchtet er um das Leben seiner Mutter. Ollis massive Drohungen ängstigen den Kleinen so sehr, dass er es nicht wagt, Mary von seiner Beobachtung zu erzählen.
Lindenstraße
