Lindenstraße - Staffel 22, Folge 23 vom 30.09.2024
29 Min. Ab 12

Beinahe hätte Nastya ihr Baby verloren, doch es ist noch einmal gut gegangen. Auf Helgas Besuche im Krankenhaus legt sie allerdings überhaupt keinen Wert. „Sie brauchen nicht zu kommen.“, erklärt Nastya kühl. Mit einem schicken roten Flitzer möchten Gerd und Carsten heute ins Münchener Hinterland fahren und alle Sorgen um Gerds Krankheit für einen Tag vergessen.

