Lindenstraße
Folge 26: Hannelore
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa wundert sich weshalb sich Murat neuerdings so häufig nach Carstens Wohlbefinden erkundigt. Sie fand den harmlosen Vollrausch ihres Chefs in der letzten Woche eher amüsant. Carsten entschuldigt sich bei Murat für seinen unmöglichen Auftritt in der letzten Woche. An sein Geplapper kann er sich allerdings nur noch schemenhaft erinnern.
Genre:Drama, Soap
12
