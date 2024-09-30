Lindenstraße
Folge 31: Zorn
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich kann Ninas eisiges Schweigen gut nachvollziehen. Auch er ist tief verletzt, denn schließlich hat Helga auch ihm ein halbes Jahr lang etwas vorgemacht. Nina weist Klaus’ erbärmliche Versöhnungsversuche verbittert zurück. „Eine komplette Idiotin bin ich!“, wirft sich Nina vor. Sie hätte niemals geglaubt, dass Klaus ihr so etwas antun könnte.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste