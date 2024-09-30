Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Kampfgeist

ARD PlusStaffel 22Folge 32vom 30.09.2024
Kampfgeist

Folge 32: Kampfgeist

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Den beiden berufstätigen Müttern Tanja und Suzanne fällt es nicht immer leicht, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Zum Glück kann Iffi mal wieder als Babysitter einspringen. Helga kann sich derweil dazu durchringen, dem Chaos in der Lindenstraße für ein Wochenende den Rücken zuzukehren. „Danke, dass du mitgegangen bist!“, freut Erich sich über diesen Liebesbeweis.

