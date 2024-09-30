Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Paul und Mama heiraten Murat

ARD PlusStaffel 22Folge 40vom 30.09.2024
Paul und Mama heiraten Murat

Paul und Mama heiraten MuratJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 40: Paul und Mama heiraten Murat

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Paul und Mama heiraten Murat“: Gerührt betrachtet Lisa den Kalendereintrag, den sie gemeinsam mit ihrem Sohn für den heutigen Tag geschrieben hat. Die ganze Wohnung gleicht einem einzigen Matratzenlager. In jedem Raum haben mehrere Gäste aus der Türkei übernachtet, denn bei der großen Hochzeitsfeier darf natürlich niemand fehlen.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen