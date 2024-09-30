Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Unterdrückt

ARD PlusStaffel 22Folge 43vom 30.09.2024
Unterdrückt

Lindenstraße

Folge 43: Unterdrückt

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Aufgeregt richtet Tom das teure Fahrrad für seinen Schwarm Kathy her. Wie wird das hübsche Geburtstagskind wohl auf dieses tolle Geschenk reagieren? Außderdem steht für Brunos Sohn bald das Gespräch mit dem Verleger an. Isolde gibt ihm weiterhin Unterricht in „kultureller und sozialer Allgemeinbildung“, damit der Junge sich auch ordentlich präsentieren kann.

