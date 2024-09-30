Lindenstraße
Folge 47: Adoption
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der größte noch lebende Künstler den die Lindenstraße je gesehen hat! Zorro ist stolz wie Oskar, denn sein Projekt ist tatsächlich genehmigt worden. Carsten und „Käthe“ kann er mit seiner Begeisterung allerdings nicht anstecken. Zu tief sitzt bei „Käthe“ noch der Schock über Carstens Offenbarungen.
