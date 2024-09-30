Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Kampfbereit

Lindenstraße
Staffel 22Folge 49vom 30.09.2024
Folge 49: Kampfbereit

30 Min.Ab 12

Klein Mila hält Nastya und Klaus rund um die Uhr auf Trab. Durch die ständige Nähe zum Vater ihres Kindes macht Nastya sich große Hoffnungen auf eine Beziehung mit Klaus. Der wünscht sich jedoch nichts mehr, als dass Nina zu ihm zurückkehrt.

