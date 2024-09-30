Lindenstraße
Folge 51: Paul zuliebe
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Noch immer kann Jack kaum glauben, dass Hannelore sie ernsthaft für eine CIA-Agentin hält. „Es ist alles wirklich sehr schwierig“, gibt Ludwig zu. Doch heute ist für Jack ein anderes Thema vorrangig: Die praktische Prüfung für ihren lang ersehnten Motorradführerschein steht an.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste