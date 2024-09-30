Lindenstraße
Folge 10: Morgen vor einem Jahr
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Morgen vor einem Jahr: Robertos Todestag jährt sich bald zum ersten Mal und Jack erinnert sich schmerzlich an jenen Morgen zurück, an dem ihre große Liebe den verhängnisvollen Motorradunfall hatte. Auch Sabrina trauert in diesen Tagen noch einmal ganz besonders um ihren verstorbenen Sohn.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste