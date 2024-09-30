Lindenstraße
Folge 2: Kinder
Folge vom 30.09.2024
Hannelore lebt! Drei Tage hatte sie nach ihrem Suizidversuch durchgeschlafen – mittlerweile ist sie wieder bei Bewusstsein und die Ärzte bezeichnen ihren Zustand als stabil. Ludwig spricht heute Carsten und Gung noch einmal seinen Dank aus.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
