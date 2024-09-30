Lindenstraße
Folge 17: Ehrlich reisen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Rücksicht scheint für Kettenraucher Bruno ein Fremdwort zu sein. Selbst im Badezimmer kann er nicht vom Glimmstängel lassen. Inzwischen ekelt sich Anna in ihren eigenen vier Wänden. Brunos Kippen aus der Toilettenschüssel fischen zu müssen, geht einfach zu weit!
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
