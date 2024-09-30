Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Mevlid

Staffel 23Folge 20vom 30.09.2024
Mevlid

Lindenstraße

Folge 20: Mevlid

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mevlid – der Geburtstag des Propheten. Zur Feier des Tages stellt Lisa schon am frühesten Morgen in der ganzen Wohnung Kerzen auf. Murat teilt den religiösen Eifer seiner Angetrauten nicht in diesem Maße und würde lieber weiterschlafen.

