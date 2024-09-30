Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Endlich zurück!

ARD PlusStaffel 23Folge 12vom 30.09.2024
Endlich zurück!

Endlich zurück!Jetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 12: Endlich zurück!

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Bist du eigentlich glücklich?“, möchte Philipp von seinem Freund Klaus wissen. Ihm ist aufgefallen, dass der ehemalige Mitbewohner seinen Ehering nicht mehr trägt und dabei keinen besonders glücklichen Eindruck macht. Doch Klaus beteuert, es sei alles in bester Ordnung.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen