ARD PlusStaffel 23Folge 13vom 30.09.2024
Folge 13: Die Muräne

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Bruno steht mit Sack und Pack vor der Beimer-Ziegler-Wohnung. Nach seinem Rauswurf aus dem Studentenwohnheim wird er heute bei der Familie seiner Freundin einziehen. Während Sarah seine Sachen in ihrem Zimmer verteilt, zeichnet Bruno in aller Seelenruhe an seinen Comics. Anna und Hans fehlen die Worte.

