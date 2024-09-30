Lindenstraße
Folge 15: Das Spiel geht weiter
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die lebhafte Sandra tritt heute ihren Dienst als Aushilfsköchin im Akropolis an. Während Sandras offenes Wesen auf Vasily eher abschreckend wirkt, vermutet Elena sofort, dass sich hinter der Blondine mit dem lockeren Mundwerk ein herzensguter Mensch verbirgt.
