Lindenstraße
Folge 23: Großes Kino
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit allem Drum und Dran rückt eine Filmcrew in der Lindenstraße an. In Gabis vorübergehend leer stehender Wohnung soll laut Julian ein mit internationalen Stars besetzter Spielfilm gedreht werden. Neugierig betrachten die Lindensträßler das Geschehen.
