ARD PlusStaffel 23Folge 31vom 30.09.2024
Folge 31: Vergissmeinnicht

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

So gut es geht arrangiert Tanja sich mit ihrer Fern-Ehe. Da steht Urszula plötzlich bei der Freundin vor der Haustür. Seit zwei Wochen hat sie nichts mehr von Irina und Christian gehört und fürchtet nun, ihre Familie endgültig zu verlieren. Derweil scheint Gitarrenlehrerin Angelina zum Familienmitglied avanciert zu sein.

