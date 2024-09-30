Lindenstraße
Folge 34: Anschlag
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Für Helga und Erich werden in Kürze die Hochzeitsglocken läuten, denn die beiden wollen ihre Liebe endlich offiziell besiegeln. Erich fragt sich, warum sie sich nicht schon viel früher zum Ja-Wort entschlossen haben. Die Feier soll allerdings im ganz kleinen Kreis stattfinden.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste