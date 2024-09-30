Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Freier Fall

ARD PlusStaffel 23Folge 45vom 30.09.2024
Freier Fall

Lindenstraße

Folge 45: Freier Fall

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nachdem er von Sarahs Fluchtplänen erfahren hat, zieht Bruno nun andere Saiten auf. Er lässt seine Freundin nicht mehr aus den Augen und sperrt sogar die Haustür von innen ab. „Du lässt mich keinen Schritt mehr alleine machen!“, beschwert sich Sarah. Da erhält Bruno endlich den lang ersehnten Anruf: Sein Comic hat beim Verlag großen Anklang gefunden und soll verlegt werden!

ARD Plus
