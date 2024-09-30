Lindenstraße
Folge 51: Streitsucht
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Weil die Schule darunter leidet, will Jimi Stadler Josefines neuen Nebenjob als Kellnerin einfach nicht dulden. Außerdem hat er gerade ganz andere Sorgen: Was, wenn Opa Adi ein Geiselopfer im Ghaza-Streifen geworden ist? Bislang hat der rüstige Rentner sich noch nicht aus Israel gemeldet. Keiner ahnt, dass der Globetrotter schon längst wieder in der Lindenstraße eingetrudelt ist.
Lindenstraße
