Lindenstraße
Folge 1: Alles auf null
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Voller Vorfreude erwartet Klaus heute Nina zu Besuch. Er hat bei ihr übernachtet und rangiert sofort das alte Bett aus, damit Nina in Zukunft bloß nichts mehr an Nastya erinnert. Haftbefehl wegen Totschlags: Völlig unerwartet wird Anna von der Polizei abgeführt, denn eigentlich sollte die vierfache Mutter bis zum Prozessbeginn bei ihrer Familie bleiben dürfen.
