Lindenstraße
Folge 19: Betrug und Lügen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Übereifrig widmet sich Hannelore Tag für Tag ihrem neuen Job in Carstens Praxis. Ludwig fürchtet schon wieder, seine Lebensgefährtin könne sich möglicherweise übernehmen. Doch Carsten ist ganz angetan von Hannes Engagement. Eifersüchtig lauscht Lisa den lobenden Worten ihres Chefs an die neue Kollegin.
