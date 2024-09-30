Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Hetzkampagne

ARD PlusStaffel 24Folge 4vom 30.09.2024
Hetzkampagne

Lindenstraße

Folge 4: Hetzkampagne

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Familientragödie: Freund einfach vom Balkon geschubst.“ Die Münchner Abendpost startet eine regelrechte Hetzkampagne gegen Anna. Doch nicht nur diese wird darin angeklagt, sondern auch Tom und Sophie werden des Drogenkonsums bezichtigt. Die beiden trauen sich nicht mehr in die Schule. Hans ist außer sich.

