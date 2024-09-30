Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Abgestempelt

ARD PlusStaffel 24Folge 5vom 30.09.2024
Abgestempelt

AbgestempeltJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 5: Abgestempelt

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hans hat sich nun doch zum Interview mit seinem Sohn bereit erklärt und ist vom Ergebnis beeindruckt. Klaus&#39; Gegendarstellung deckt gekonnt „Verurteilungen und Wahrheit im Fall Anna Z.“ auf. Nur Sarah hält wenig von dieser „Heiligsprechung“ ihrer Mutter. Schließlich hat Anna ihren Freund Bruno auf dem Gewissen.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen